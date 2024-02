Preços de residências nos EUA avançam 5,5% em dezembro, na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/02/2024 - 17:53 Para compartilhar:

O preço das residências nos Estados Unidos voltou a avançar em dezembro de 2023, mesmo com sinais de mais altas nos custos de financiamento no quarto trimestre, segundo dados publicados nesta terça-feira, 27, no índice The S&P CoreLogic Case-Shiller. O avanço anual foi de 5,5%, após ganho de 5,0% no mês anterior

A pesquisa mostra, porém, que os preços das residências enfrentavam no quarto trimestre ventos contrários significativos, com o avanço nos custos de financiamento. Na comparação mensal, houve recuo de 0,4% em dezembro ante novembro.

O índice da Case-Shiller para 10 cidades dos EUA subiu 7,0% em dezembro, na comparação anual, após alta de 6,3% em dezembro. O índice para 20 cidades avançou 6,1%, após ganho de 5,4% no ano em novembro e ante previsão de alta de 6,0% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

