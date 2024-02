Preços de repelentes sobem 15,78% em média desde dezembro em SP; alerta Procon

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 13:25 Para compartilhar:

O Procon-SP realizou sua primeira consulta de preços de repelentes contra insetos de 2024, realizada para contribuir com os esforços de prevenção à dengue por meio de informações referenciais que auxiliem o consumidor no planejamento de seus gastos.

Comparando com levantamento feito em dezembro/23, os especialistas do órgão de defesa constataram reajustes de 15,78% em média, com diferenças que chegam a até 84,19% para um mesmo produto em estabelecimentos diferentes, enquanto Índice de Preços ao Consumidor IPC-SP da FIPE, referente ao mesmo período, teve variação de 0,84%

O levantamento foi realizado em cinco sites de drogarias/farmácias e consideram somente itens comercializados em, no mínimo, três sites visitados.

A grande diferença de preços entre estabelecimentos aponta para a necessidade de o consumidor pesquisar bastante antes de comprar seus produtos, ainda mais em um período de elevada demanda e considerando que não há tabelamento de preços no país.

O relatório completo pode ser acessado aqui

