Preços de produtos ferrosos na China caem com preocupações de sobreoferta

PEQUIM (Reuters) – Os contratos futuros de produtos ferrosos na China caíram nesta terça-feira, com os preços das matérias-primas fechando em patamar 3% menor, enquanto o vergalhão de aço e as bobinas laminadas a quente também recuaram devido a preocupações com excesso de oferta, já que as usinas retomarão a produção nos próximos meses.

O mercado está preocupado com a possibilidade de uma recuperação no consumo não corresponder a uma rápida retomada da produção de aço, escreveram analistas da CITIC Futures em uma nota, depois que as autoridades reprimiram rumores de qualquer iminente paralisação em massa de indústrias no norte do país.

O governo também reiterou recentemente que promoverá um desenvolvimento saudável do mercado imobiliário, reforçando sua posição de que “a habitação é para viver, não para especulação”, levantando preocupações sobre a demanda de médio a longo prazo por metais industriais.

Os contratos futuros de minério de ferro mais negociados na Dalian Commodity Exchange para entrega em maio fecharam em queda de 3,4%, a 674 iuanes (105,81 dólares) por tonelada.

Os preços spot do minério de ferro com 62% de teor de ferro para entrega à China caíram 3,5 dólares, para 123,00 dólares a tonelada nesta terça-feira, de acordo com a consultoria SteelHome.

Os futuros de carvão metalúrgico de Dalian despencaram 3,3%, para 2.166 iuanes por tonelada, e os preços do coque caíram 4,4%, para 2.895 iuanes por tonelada, caindo 5,9% e 4,7% respectivamente, no início da sessão.

O vergalhão de aço para construção na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 1,5%, para 4.319 iuanes por tonelada.

As bobinas laminadas a quente na bolsa de Xangai, usadas no setor de manufatura, caíram 0,8%, para 4.442 iuanes por tonelada.

Os futuros de aço inoxidável de Xangai subiram 0,3%, para 16.905 iuanes por tonelada.

(Reportagem de Min Zhang, em Pequim, e Enrico Dela Cruz, em Manila)

