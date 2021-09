Preços de petróleo fecham inalterados após tempestade poupar infraestrutura

Por Laura Sanicola

(Reuters) – Os preços do petróleo fecharam praticamente inalterados nesta terça-feira, com a tempestade tropical Nicholas trazendo forte chuva e cortes de energia no Texas, mas causando menos danos para a infraestrutura de energia dos Estados Unidos do que o furacão Ida causou no início deste mês.

O petróleo Brent fechou em alta de 0,9 dólar, para 73,60 dólares o barril após atingir a máxima da sessão em 74,28 dólares. O petróleo dos EUA (WTI) fechou em alta de 0,1 dólar, em 70,46 dólares, após tocar a máxima de 71,22 dólares.

Mais de 39% da produção de petróleo e gás natural do Golfo do México dos EUA permaneceu suspensa nesta terça-feira, disse o órgão regulador de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE, na sigla em inglês). A tempestade Nicholas atingiu o continente no Texas na segunda-feira e deve chegar à Louisiana na quarta-feira, trazendo mais enchentes e chuvas fortes para as instalações de petróleo do Golfo.

“A situação do Golfo não está se resolvendo rapidamente”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC em Nova York.

A Royal Dutch Shell encerrou a produção em uma plataforma de petróleo no mar devido a fortes ventos. O tráfego de navios em alguns centros de energia foi interrompido diante das difíceis condições climáticas.

“Haverá problemas de importação e exportação porque Houston está em uma zona de semi-inundação”, disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho.

A Nicholas é a segunda grande tempestade a ameaçar a região do Golfo dos EUA nas últimas semanas, trazendo fortes chuvas para o Extremo Sul e causando cortes de energia. Ainda assim, a maioria das refinarias de Texas estava operando normalmente e companhias de energia no Estado restauraram a energia para os clientes que sofreram interrupções.

(Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar em Londres, Yuka Obayashi em Tóquio)

