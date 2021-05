Preços de importados nos EUA sobem com força em abril

WASHINGTON (Reuters) – Os preços de importados nos Estados Unidos subiram com força em abril, no mais recente sinal de aceleração da inflação conforme a economia reabre.

Os preços de importados subiram 0,7% no mês passado depois de avanço de 1,4% em março, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

O sexto aumento mensal seguido impulsionou a taxa anual a 10,6%, mais forte desde outubro de 2011 e de 7,0% em março nessa base de comparação.

Parte do salto anual reflete a queda do cálculo de leituras fracas do ano passado. Economistas consultados pela Reuters esperavam alta de 0,6% dos preços de importados, que excluem tarifas.

O relatório seguiu-se a dados esta semana mostrando grandes altas nos preços ao consumidor e ao produtor em abril. Um aumento na demanda em meio à reabertura da economia e fortes estímulos fiscais está encontrando problemas de oferta.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

Veja também