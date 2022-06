Preços de ferrosos na China caem com impacto de chuvas sobre cenário para demanda

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) – Os contratos futuros de aço de referência caíram na bolsa de Xangai nesta quarta-feira, com o vergalhão estendendo as perdas para uma quarta sessão, devido a maiores preocupações de que a estação chuvosa desaceleraria a atividade de construção na China, já atingida pelas restrições da Covid-19.





Dados mostrando sinais de recuperação econômica na China no mês passado ofereceram pouco conforto ao mercado de commodities ferrosas na maior produtora de aço do mundo, com os ingredientes siderúrgicos caindo, incluindo o minério de ferro.

O contrato de vergalhão para outubro mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai encerrou as negociações diurnas com queda de 2,5%, a 4.547 iuanes (676,76 dólares) a tonelada.

“Muitas áreas na China entraram na estação chuvosa, o que afetou (atividade nos) canteiros de obras”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota. “A demanda já fraca pode cair ainda mais.”

O preço de referência da bobina laminada a quente caiu 1,8% na bolsa de Xangai. O aço inoxidável recuou 1,3%.

A perspectiva de baixa para a demanda de aço na China também reduziu os preços de insumos siderúrgicos, com o coque na bolsa de commodities de Dalian caindo 6,8%, enquanto o carvão metalúrgico baixou 6%.

O contrato de minério de ferro mais ativo na bolsa de Dalian caiu 3,2%, para 867 iuanes por tonelada, depois de atingir 866,50 iuanes mais cedo na sessão, o nível menor desde 30 de maio.

Apesar da demanda lenta, a produção de aço bruto da China aumentou 4,1% em maio em comparação com um mês antes, à medida que as interrupções dos lockdowns contra a Covid-19 em todo o país diminuíam gradualmente.