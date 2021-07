Preços de exportação de trigo da Rússia recuam

MOSCOU (Reuters) – Os preços de exportação do trigo da Rússia recuaram na semana passada devido à forte queda nos preços do trigo em Chicago e Paris, assim como à chegada da nova safra na Rússia, conforme afirmaram analistas nesta segunda-feira.

A nova safra de trigo russo com carregamento de 12,5% de proteína nos portos do Mar Negro e para abastecimento em agosto foi de 238 dólares por tonelada FOB, no final da semana passada, queda de 4 dólares em relação à semana anterior, afirmou a consultoria agrícola IKAR em nota.

Outra consultoria, a Sovecon, registrou uma queda de 12 dólares para 234 dólares a tonelada de trigo. A cevada recuou 20 dólares para 212 dólares, conforme a nota.

A Rússia deve exportar entre 1,5 milhão de toneladas e 2 milhões de toneladas de trigo em julho, ante 2,3 milhões de toneladas em julho de 2020, devido ao imposto de exportação e ao início mais lento da colheita, disse a Sovecon, citando sua estimativa preliminar.

As safras de trigo da Rússia estão muito mais baixas do que há um ano, pois a colheita ainda não entrou no estágio mais ativo e inicia mais tarde do que em 2020, acrescentou.

(Reportagem de Polina Devitt)

