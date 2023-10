Preços de casas atingiram recorde histórico em agosto nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 15:57 Para compartilhar:

Os preços das casas subiram em agosto para um novo máximo histórico nos Estados Unidos, uma vez que a escassez de casas para venda manteve o mercado competitivo. O Índice Nacional de Preços de Casas S&P CoreLogic Case-Shiller, que mede os preços de casas em todo o país, subiu 2,6% em relação ao ano anterior em agosto, em comparação com um aumento anual de 1,0% no mês anterior. O nível de agosto foi o mais alto desde o início do índice em 1987. Numa base mensal, o índice subiu 0,9% com ajuste sazonal em agosto.

Embora os preços tenham subido, o número de vendas de casas caiu. O aumento das taxas hipotecárias ajuda a explicar ambas as tendências. Taxas mais altas mantiveram os compradores à margem, reduzindo a demanda para comprar casas. Mas as taxas mais elevadas também impediram os potenciais vendedores de listar as suas casas, porque não querem trocar as atuais baixas taxas hipotecárias por taxas mais elevadas. O baixo estoque de casas no mercado está aumentando os preços em muitas partes do país, mesmo quando a procura está moderada. As taxas hipotecárias subiram recentemente para novos máximos em duas décadas.

O preço médio de venda de casas existentes subiu 2,8% em setembro em relação ao ano anterior, para US$ 394.300, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. As casas vendidas em setembro receberam em média 2,6 ofertas e cerca de um quarto dos imóveis foram vendidos acima do preço de tabela.

A combinação dos elevados preços das casas e do aumento das taxas hipotecárias está tornando a compra de casas inacessível para muitos potenciais compradores. Um comprador de imóvel residencial precisava de uma renda de quase US$ 115 mil para comprar uma casa com preço médio nos EUA em agosto, presumindo um pagamento inicial de 20%, de acordo com a corretora imobiliária Redfin. Isso representa um aumento em relação aos cerca de US$ 99 mil do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias