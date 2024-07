Preços de atacado nos EUA crescem mais que o esperado em junho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2024 - 10:51 Para compartilhar:

Os preços no atacado aumentaram mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, principalmente devido aos custos dos serviços, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (12).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,2% no mês passado, enquanto o declínio inicialmente relatado em maio foi revisado em alta, disse o Departamento do Trabalho.

Estes dados foram divulgados um dia depois dos números de inflação abaixo do esperado, que reavivaram as esperanças de que o Federal Reserve (Fed, banco central) reduza em breve as suas taxas de juros.

O Fed manteve as taxas em um nível alto para atingir o seu objetivo de longo prazo de uma inflação subjacente de 2%.

Na quinta-feira, dados do governo mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC), um indicador-chave da inflação, subiu 3% em termos anuais em junho, contra 3,3% em maio.

Mas o relatório do PPI, que reporta um aumento de 0,6% nos custos dos serviços públicos, elevou o índice geral, disse o Departamento do Trabalho.

Na comparação com o ano passado, o IPP cresceu 2,6% em junho, o maior aumento desde março de 2023.

Por enquanto, os analistas esperam que o Federal Reserve anuncie, na sua reunião do final de julho, a sua intenção de reduzir as taxas em setembro.

“Acho que com as informações que chegam sobre inflação, crescimento e mercado de trabalho, alguns ajustes de política serão provavelmente justificados”, disse Mary Daly, membro do Comitê de Política Monetária (FOMC) do Fed, a repórteres na quinta-feira.

