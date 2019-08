Preços de açúcar devem continuar em baixa no curto prazo, diz Fitch Solutions

Hong Kong, 29 – As cotações do açúcar no mercado internacional devem continuar em baixa no curto prazo, estima a consultoria Fitch Solutions. A consultoria atribui a desvalorização do adoçante à ampla oferta após os superávit global nas safras 2016/17 e 2018/19. “Acreditamos que a maior parte da desvalorização ficou para trás e vemos os preços tendendo a subir até o fim do ano”, afirmou a Fitch.

A consultoria revisou a estimativa de preço médio da commodity de 13,00 centavos de dólar por libra-peso para 12,4 cents por libra-peso, para os futuros negociados na Bolsa de Nova York (ICE Futures US).

Na última sessão, o contrato outubro, o mais líquido, subiu 13 pontos (1,16%) e terminou em 11,37 cents por libra-peso. Fonte: Dow Jones Newswires.