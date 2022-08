Preços da soja caem em Chicago atentos à previsão de chuvas nos EUA; trigo também cai

reuters 05/08/2022 - 20:21 Compartilhe

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de soja caíram nesta sexta-feira pela quarta sessão das últimas cinco, pressionados pelas previsões de chuvas irregulares no Meio-Oeste dos EUA que podem melhorar a condição da safra à medida que a cultura passa por períodos importantes de desenvolvimento, disseram traders.

“O ano passado nos ensinou que as culturas podem sobreviver (e até prosperar) com chuvas mínimas e pontuais”, disse Matt Zeller, diretor de informações de mercado da corretora StoneX, em nota aos clientes.

Os futuros de milho se firmaram diante de compras técnicas, enquanto o trigo caiu com os traders monitorando o progresso das exportações dos portos do Mar Negro na Ucrânia, que foi devastada pela guerra.

Na Bolsa de Chicago, a soja para novembro recuou 9 centavos para 14,0875 dólares por bushel.

O milho para dezembro fechou em alta de 3,75 centavos, para 6,10 dólares por bushel.

O trigo soft vermelho de inverno para setembro caiu 6,75 centavos a 7,7575 dólares por bushel. O trigo atingiu uma mínima de seis meses no início desta semana, com a retomada do comércio marítimo ucraniano pesando sobre os preços.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)