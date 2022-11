Preços da gasolina e do etanol sobem cerca de 1% em novembro, diz Ticket Log

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/11/2022 - 18:00 Compartilhe

(Reuters) – Os preços da gasolina e do etanol subiram cerca de 1% nos primeiros dias de novembro ante outubro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

No encerramento do período de 1º a 10 de novembro, o preço médio do litro da gasolina aumentou 1,19% em relação a outubro, sendo vendido a 5,30 reais.

O etanol hidratado avançou 0,98% no período, sendo comercializado a 4,25 reais o litro, em média.

Segundo Douglas Pina, diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil, no fechamento de outubro, o preço médio dos combustíveis ainda apresentava baixa, porém já desacelerada.

No entanto, essa trajetória de alta nos preços dos postos do Brasil já vinha sendo apontada pelas últimas pesquisas semanais da reguladora ANP.

Segundo a Ticket Log, as regiões mais impactadas pelos acréscimos no preço da gasolina foram o Centro-Oeste e o Sul, onde os aumentos chegaram a 2,79% e 2,73%, respectivamente.

No etanol, os maiores aumentos foram no Centro-Oeste (+5,50%), aumentou e no Sudeste (+4,14%). Apenas o Norte e o Nordeste registraram quedas no biocombustível, de 2,16% e 0,45%, respectivamente.

Outra pesquisa da Ticket Log divulgada nesta sexta-feira mostrou que os preços do diesel também subiram no início de novembro.

(Por Rafaella Barros; edição de Marta Nogueira)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias