Preços da gasolina e do etanol sobem nos postos do Brasil; diesel fica estável

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/11/2022 - 19:33 Compartilhe

(Reuters) – Os preços da gasolina e do etanol hidratado subiram 1,4% e 1,9%, respectivamente, nos postos do Brasil na última semana, ante a anterior, conforme pesquisa divulgada pela reguladora ANP nesta segunda-feira.

A gasolina comum foi vendida, em média, a 4,98 reais o litro, contra 4,91 reais uma semana antes. O etanol foi comercializado por 3,70 reais o litro, em média, versus 3,63 reais na última semana de outubro.

Já os preços do diesel S10 (com menor teor de enxofre) se mantiveram praticamente estáveis, com ligeira alta de 0,4% na comparação semanal, sendo vendido a 6,71 reais o litro nas bombas, em média.

(Por Rafaella Barros)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias