Preços da gasolina, diesel e etanol sobem no início de fevereiro, diz ValeCard

SÃO PAULO (Reuters) – O preço médio do litro do óleo diesel comum cobrado nos postos de combustíveis brasileiros subiu 0,66% entre os dias 1º e 6 de fevereiro de 2023, em comparação à semana anterior, enquanto a gasolina avançou 1,48% no mesmo período, de acordo com pesquisa da ValeCard.

No período, o preço médio cobrado do diesel foi de 6,520 reais por litro, e a gasolina fechou em 5,307 reais/litro, segundo levantamento da empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados no país.

No caso da gasolina, os postos mantiveram o repasse do aumento realizado pela Petrobras em janeiro, disse Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.





Ele citou ainda a expectativa do término da desoneração de impostos federais sobre os combustíveis, no fim deste mês, o que deve resultar em “novos aumentos no preço da gasolina nas próximas semanas”.

O etanol hidratado também deve ser afetado pela reoneração, podendo ganhar competitividade frente à gasolina, já que tem taxa mais baixa que o combustível fóssil.

Entre os dias 1º e 6 de fevereiro, o preço médio do etanol no país foi de 3,862 reais/litro, o que representou aumento de 0,55% em relação à semana anterior.

Segundo dados da ValeCard, na última semana o etanol foi mais vantajoso em relação à gasolina apenas Estados de Amazonas e Mato Grosso, considerando que o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil para que compense financeiramente os consumidores.

(Por Roberto Samora)





