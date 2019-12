Preços da carne suína no Vietnã alcançam nível recorde

Hong Kong, 13 – Preço da carne suína no Vietnã está em nível recorde após cerca de 22% do plantel de suínos no país ser eliminado em decorrência da peste suína africana, afirma em nota o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). “A peste suína africana deve continuar afetando o setor de suínos do Vietnã e a economia do país em geral”, diz o órgão.

Preços de suínos vivos avançaram entre 35% e 40% desde setembro passado, e não há certeza de quando eles se estabilizarão, diz o USDA. Fonte: Dow Jones Newswires