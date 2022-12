Preços caem mais de 3% após aumento de temores com taxa de juros do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 18:28 Compartilhe

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíram mais de 3% nesta segunda-feira, seguindo os mercados de ações dos EUA em baixa, depois que os dados norte-americanos do setor de serviços levantaram preocupações de que o Federal Reserve possa continuar sua política agressiva de aperto.

Os futuros do Brent caíram 2,89 dólares, ou 3,4%, a 82,68 dólares o barril. O petróleo dos EUA (WTI) baixou 3,05 dólares, ou 3,8%, para 76,93 dólares o barril. Ambos os benchmarks haviam subido mais de 2 dólares, antes de inverter a direção.

A atividade da indústria de serviços dos EUA se recuperou inesperadamente em novembro, com a recuperação do emprego, oferecendo mais evidências do ímpeto da economia à medida que se prepara para uma recessão prevista para o ano que vem.

A notícia fez com que os mercados de petróleo e ações reduzissem os ganhos.

Os dados desafiam a esperança de que o Fed possa desacelerar o ritmo e a intensidade de seus aumentos de juros em meio aos recentes sinais de retração da inflação.

“O nervosismo macroeconômico sobre o Fed e o que eles farão com as taxas de juros está tomando conta do mercado”, disse Phil Flynn, analista do grupo Price Futures.

Apoiando o mercado anteriormente, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, incluindo a Rússia, chamados juntos de Opep+, concordaram no domingo em manter seu plano de outubro de reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia (bpd) de novembro a 2023.

(Reportagem adicional de Noah Browning em Londres, Sonali Paul em Melbourne e Emily Chow em Cingapura)

