Preços caem em meio a restrições em oleoduto russo e temor por recessão

reuters 09/08/2022 - 17:29

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta terça-feira, após uma sessão “gangorra”, com as preocupações de que uma economia em desaceleração poderia reduzir a demanda e com as notícias de que algumas exportações de petróleo foram suspensas no oleoduto Druzhba da Rússia para a Europa, que passa pela Ucrânia.

Os preços do petróleo estão sob pressão há semanas, com os temores de que uma recessão possa reduzir a demanda por petróleo.

O petróleo Brent fechou em 96,31 dólares o barril, perdendo 0,34 dólar, ou 0,35%. O petróleo bruto WTI, dos EUA, fechou em 90,50 dólares por barril, queda de 0,26 dólar, ou 0,3%. Durante a sessão, ambos os benchmarks subiram e caíram mais de 1 dólar por barril.

A Ucrânia interrompeu os fluxos de petróleo no oleoduto Druzhba para partes da Europa central porque as sanções ocidentais impediram o pagamento de Moscou pelas taxas de trânsito.

O petróleo inicialmente subiu mais com as notícias do oleoduto e as expectativas de que a paralisação diminuiria a oferta, mas os preços reverteram o curso à medida que os detalhes se tornaram mais claros sobre a causa da interrupção.

(Reportagem de Laila Kearney; com reportagem adicional de Sonali Paul e Emily Chow)

((Tradução Redação São Paulo))

(Por Rafaella Barros)