Preços ao produtor nos EUA sobem mais que o esperado em janeiro

WASHINGTON (Reuters) – Os preços ao produtor nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em janeiro, com as cadeias de suprimentos ainda afetadas, mais um sinal de que a inflação elevada pode persistir durante grande parte deste ano.

O índice de preços ao produtor para a demanda final saltou 1,0% no mês passado, após subir 0,4% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. Nos 12 meses até janeiro, o índice acumulou alta de 9,7%, ante 9,8% em dezembro.

A comparação anual do índice tem desacelerado à medida que as grandes altas do ano passado saem do cálculo. Economistas consultados pela Reuters projetavam ganho de 0,5% na comparação mensal e de 9,1% no ano.

(Por Lucia Mutikani)

