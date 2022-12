Preços ao produtor da zona do euro caem mais do que o esperado em outubro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 7:33 Compartilhe

BRUXELAS (Reuters) – Os preços ao produtor da zona do euro caíram mais do que o esperado em outubro na comparação mensal e desaceleraram acentuadamente na comparação anual, reforçando as expectativas dos economistas de que a inflação pode ter atingido o pico.

O escritório de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que os preços nos portões das fábricas nos 19 países que usam o euro caíram 2,9% em outubro na comparação mensal, com um aumento de 30,8% na comparação anual, desacelerando de um aumento anual de 41,9% em setembro.

É a primeira vez desde maio de 2020 que os preços ao produtor caíram mês a mês. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda mensal de 2,0% e um aumento de 31,5% na comparação anual.

A queda mensal geral foi resultado principalmente de uma queda mensal de 6,9% no preço da energia, que derrubou todo o índice.

Os preços ao produtor são uma indicação antecipada da evolução dos preços ao consumidor, que o Banco Central Europeu quer manter em 2,0% no médio prazo.

(Por Jan Strupczewski)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias