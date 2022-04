Preços ao consumidor nos EUA aceleram em março para máxima em 16 anos e meio

WASHINGTON (Reuters) – Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram em março no ritmo mais forte em 16 anos e meio na comparação com o mês anterior, uma vez que a guerra entre Rússia e Ucrânia elevou o custo da gasolina a máximas recordes, consolidando as expectativas de uma alta de 0,5 ponto percentual nos juros pelo banco central norte-americano no próximo mês.

O índice de preços ao consumidor saltou 1,2% no mês passado, maior alta mensal desde setembro de 2005, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira. Em fevereiro, a alta havia sido de 0,8%.

Os preços da gasolina dispararam em média a 4,33 dólares por galão em março, mas embora o combustível tenha sido o principal responsável pelo resultado da inflação de março, alimentos e serviços como aluguéis também deram forte contribuição.

Nos 12 meses até março, os preços subiram 8,5% nos EUA, maior avanço nessa base de comparação desde dezembro de 1981, após salto de 7,9% em fevereiro. Foi o sexto mês seguido em que a inflação ficou acima de 6% na base anual.

Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 1,2% em março e de 8,4% na comparação anual.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

Saiba mais