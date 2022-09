Preços ao consumidor caem em agosto pelo segundo mês consecutivo

AFP 09/09/2022 - 11:17 Compartilhe

Os preços ao consumidor no Brasil caíram em agosto pelo segundo mês consecutivo, com uma variação mensal de -0,36%, e a inflação nos últimos 12 meses caiu para menos de 10%, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).







“O resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos Transportes (-3,37%)… e Comunicação (-1,10%)”, afirmou o IBGE.

A queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos transportes foi determinado mais uma vez pela redução dos preços dos combustíveis (-10,82%), além das passagens aéreas (-12,07%), após quatro meses de altas.

Em julho, os preços caíram 0,68% (mensal), o menor registro desde o início da série histórica da pesquisa em 1980.

No ano, o IPCA acumulou alta de 4,39%, e 8,73% nos últimos 12 meses.

A nova redução em agosto é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição em outubro argumentando uma melhora da economia brasileira após a pandemia.

O PIB do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores, após um avanço de 1,1% no primeiro.

Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (32%-45% respectivamente, segundo o Instituto Datafolha), mas nas últimas semanas reduziu a diferença.