‘Preconceito comigo mesma’, diz Fátima Bernardes sobre início de namoro com Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes relembrou como foi o início do seu relacionamento com o Deputado Federal Túlio Gadêlha. As revelações foram feitas no seu programa da GNT, “Assim Como A Gente”.

Juntos há 6 seis anos, a jornalista disse que no início precisou lidar com um preconceito interno sobre a diferença de idade entre o casal. Atualmente ela tem 61 anos e ele 36.

“As pessoas em volta ficaram todas surpresas, né, eu mesma fiquei surpresa com o que aconteceu. Eu não imaginava que tão rapidamente, no primeiro dia que eu saísse com uma pessoa, todo mundo ficasse sabendo. A gente foi um pouco atravessado por isso, porque ele não sabia a minha idade e nem eu a dele, sabia que tinha uma diferença muito grande”, contou na conversa com a cantora Ivete Sangalo.

“Pra mim, eu confesso que eu tive um pouquinho de preconceito comigo mesma e a minha filha falou: mãe, você tá sendo preconceituosa. Eu senti um pouco de medo, porque eu tinha uma vida tão organizada, que ninguém falava nd, porque não tinha o que falar. Eu falei: agora isso vai virar assunto. É isso mesmo? Mas, rapidamente, eu também recebi de parte do público muita demonstração de afeto e de respeito”, disse.

