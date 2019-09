Preço recebido por produtor rural de SP sobe 1,83% na 2ª quadrissemana, diz IEA

São Paulo, 26 – O Índice de Preços Recebidos pela Agropecuária Paulista (IqPR) registrou alta de 1,83% na segunda quadrissemana do mês de setembro em comparação com igual período de agosto. Separado por grupos de produtos, o IqPR-V (grupo de produtos de origem vegetal) e o IqPR-A (produtos de origem animal) apresentaram altas respectivas de 2,37% e 0,40%, informam os pesquisadores Danton Leonel de Camargo Bini e Eder Pinatti, do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura de São Paulo.

Quando a cana-de-açúcar (que teve queda de 0,43% na segunda semana de setembro) é excluída do cálculo do índice na ponderação dos produtos, as altas do IqPR e do IqPR-V (sem cana) alcançaram valores porcentuais maiores, de 3,53% e 6,44%, respectivamente.

Nove produtos que compõem o IqPR apresentaram alta na segunda semana do mês de setembro em relação à segunda semana de agosto.

Analisando os produtos que mais tiveram alta de preços entre a segunda semana de setembro e a segunda semana de agosto, foram destaque: banana nanica (95,14%), soja (7,53%) e feijão (3,82%). Outros nove produtos apresentaram quedas nesse intervalo, com destaque para tomate para mesa (-35,46%) e carne suína (-5,39%). A carne de frango não apresentou variação no intervalo analisado.