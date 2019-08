Preço recebido pelo produtor em SP cede 0,04% em julho após 5 semanas de alta

São Paulo, 13 – Os preços recebidos pelos produtores rurais do Estado de São Paulo caíram 0,04% em julho em relação ao mês anterior, informou nesta terça-feira, 13, em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista, com base em levantamento feito pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA/Apta). A queda no índice de preços recebidos pelos agricultores paulistas (IqPR) se dá após cinco semanas consecutivas de alta, informa a secretaria.

Dos 19 produtos que compõem o índice, apenas 7 apresentaram alta de preços no período: amendoim (4,81%), laranja para indústria (4,52%) e café (2,29%), cana-de-açúcar (1,78%), carne bovina (1,69%), trigo (1,02%) e milho (0,32%).

Dentre os 12 produtos que reduziram seus preços, tiveram maior variação: tomate para mesa (26,65%), batata (14,59%) e feijão (7,38%).

Entre agosto de 2018 e julho de 2019, porém, o IqPR acumula alta de 15,78%, sendo que os produtos de origem vegetal subiram 17,48%, enquanto os de origem animal subiram 11,59%. Em relação ao índice de preços pagos, que calcula o custo de produção do produtor paulista, o acúmulo nesse período é de alta de 8,55%.

De todo modo, a secretaria informa que vários produtos acumularam perdas quando se compara a alta dos preços pagos ao produtor com a alta de custos de produção. É o caso do algodão (-23,44%), laranja para mesa (-23,07%), trigo (-15,10%), soja (-6,18%), banana nanica (-4,9%), arroz (-4,18%), laranja para indústria (-4,09%), café (-3,98%), leite cru refrigerado (+0,01%), milho (+1,89%) e cana-de-açúcar (+7,78%).

Já outros produtos obtiveram ganhos expressivos nos últimos 12 meses, a seguir: batata (+203,77%), tomate para mesa (98,94%), carne suína (+61,28%), feijão (40,64%), amendoim (28,11%), carne de frango (+10%), carne bovina (9,71%) e ovos (8,65%).