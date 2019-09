Preço por ação em follow on da Omega Geração é definido em R$ 30

O conselho de administração da Omega Geração definiu o preço por ação em R$ 30, no âmbito da oferta pública subsequente (follow on) da companhia. Além disso, o colegiado aprovou o aumento de capital no valor de R$ 830,769 milhões, com a emissão de 27.692.308 novas ações ON.

O capital passa de R$ 1,831 bilhão para R$ 2,662 bilhões.

Além disso, a ata da reunião mostra que o conselho determinou que os recursos sejam utilizados para aquisição de ativos de geração de energia elétrica, além da condução de seus negócios.