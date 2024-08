Preço médio em SP do etanol sobe 6,3% e o da gasolina, 3%, mostra Sem Parar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 15:07 Para compartilhar:

O preço médio do etanol comum, no Estado de São Paulo, subiu 6,3% e o da gasolina avançou 3% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo levantamento do Sem Parar.

O etanol foi o combustível que sofreu maior impacto no seu preço médio, registrando alta de R$ 3,64 para R$ 3,86 no mês. Já a versão aditivada também sofreu aumento de 5%, subindo de R$ 4,12 para R$ 4,33.

A gasolina comum, por sua vez, passou de R$ 5,55 para R$ 5,71. Enquanto a versão aditivada subiu de R$ 6,02 para R$ 6,17, com aumento de 2,4%.

Em julho, o diesel aditivado se manteve estável, indo de R$ 6,17 para R$ 6,18, oscilação de 0,2%. Já o comum seguiu subindo em comparação com junho de 2024, com aumento de 1,5%, saindo de R$ 5,89 para R$ 5,98.

O levantamento analisou cerca de 20 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo.

Variação regional

Os motoristas que abasteceram na zona norte pagaram menos pelo etanol comum e aditivado, e pela gasolina aditivada, com preços de R$ 4,03, R$ 3,77 e R$ 5,70, respectivamente.

Na zona oeste, o etanol aditivado custava R$ 4,53, na zona sul R$ 4,36, e na zona leste R$ 4,39. O etanol comum foi mais caro na zona leste, saindo por R$ 3,93, seguido pela zona oeste a R$ 3,90 e pela zona sul a R$ 3,87.

A gasolina aditivada estava mais cara na zona sul, com preço de R$ 6,29, enquanto na zona oeste custava R$ 6,23; e na zona leste R$ 6,21. A gasolina comum pesou mais no bolso de quem abasteceu mais na zona oeste, com preço de R$ 5,88, seguida pela zona leste a R$ 5,79 e pela zona norte a R$ 5,65.