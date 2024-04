Preço médio do suco de laranja no varejo dos EUA atinge novo recorde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Nova York, 5 – O preço médio do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos atingiu um novo recorde, pelo terceiro mês consecutivo, subindo para US$ 9,60 por galão, de acordo com dados da Nielsen. O valor representa um aumento de 4,1% nos preços do produto no acumulado do ano.

No ano passado, a alta foi de 8,2%.

Enquanto isso, os futuros de suco de laranja concentrado e congelado continuam historicamente altos, abaixo do recorde de US$ 4,26 por libra-peso estabelecido no ano passado, mas com um aumento de mais de 15% no acumulado do ano.

Para o analista do The Price Futures Group, Jack Scoville, os futuros estão em um “padrão de espera”. “Os preços vinham caindo por causa do aumento do potencial de produção na Flórida, nos EUA, e no Brasil, mas agora estão se mantendo estáveis, já que as ofertas atuais permanecem apertadas”, disse Scoville. Fonte: Dow Jones Newswires

