Preço médio do frete tem alta de 1,77% em junho, aponta IFR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 15:23 Para compartilhar:

O valor médio do frete apresentou um acréscimo de 1,77% em junho no comparativo com maio, passando de R$ 6,20 para R$ 6,31, o maior valor desde o registrado em janeiro deste ano (R$ 6,36), segundo a última análise do Índice de Frete Edenred Repom (IFR).

O aumento ocorreu apesar da estabilidade no preço do diesel em junho, que, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), teve altas de 0,2% e 0,3% nos tipos comum e S-10, respectivamente, ante o mês anterior.

Segundo Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom, o resultado é explicado pelo aumento na demanda por frete, puxado pela recuperação na produção, sobretudo no milho segunda safra, gergelim e arroz, e o aquecimento do mercado da construção civil.

O IFR é um índice do preço médio do frete, levantado com base em 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.