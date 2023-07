Preço médio do frete recuou 5% em junho, puxado por diesel, afirma Repom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 14:16 Compartilhe

O preço médio do frete por quilômetro rodado fechou junho em R$ 7,43, 5% mais barato do que em maio, segundo levantamento da Repom, empresa vinculada à Edenred Mobilidade especializada em soluções e pagamento para o transporte rodoviário.

A queda, na análise do diretor da Repom Vinicios Fernandes, deve-se à redução no preço do diesel e a ajustes feitos na tabela do frete, que devem ocorrer sempre que o valor do combustível oscilar mais que 5%. Em 5 de junho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou portaria reajustando os coeficientes dos pisos mínimos de transporte rodoviário após o diesel S10 recuar 5,49%.

Além disso, para Fernandes, o período de entressafra do agronegócio também contribuiu com os fretes mais baratos, “com o término da safra da soja e início da segunda safra do milho”, explica.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias