Preço médio do frete recua 0,3% em agosto sobre julho, aponta Repom

O preço médio do frete por quilômetro rodado fechou agosto em R$ 7,17, uma queda de 0,3% ante julho, ou R$ 0,02, segundo o Índice de Frete Repom (IFR).

Segundo Vinicios Fernandes, diretor da Repom, desde maio deste ano, o preço médio do frete teve consecutivas quedas e o principal motivo foi a sequência de retração no valor do diesel, que impulsionou reajustes para menos na tabela do piso mínimo do frete do transporte rodoviário de cargas no País. “Com os acréscimos no valor do combustível registrados em agosto, o cenário pode se inverter”, destaca.

Ainda de acordo com Fernandes, como fator somatório, o atraso na colheita da segunda safra de milho também pode contribuir para o encarecimento do preço médio do frete nos próximos meses, uma vez que a demanda vai aumentar.

A Repom é marca da Edenred Mobilidade, linha de negócios da Edenred Brasil, e líder no segmento de pagamento de frete e vale-pedágio. O IFR é um índice do preço médio do frete calculado com base nas 8 milhões de transações anuais administradas pela Repom.

