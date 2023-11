Preço médio do frete por km rodado em outubro fica estável ante setembro, aponta Repom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 15:42 Para compartilhar:

O preço do frete por quilômetro rodado fechou outubro a R$ 6,90, mesmo valor registrado em setembro, segundo o Índice de Frete Edenred Repom (IFR). “Apesar de a segunda safra de milho ter movimentado o frete, ela não elevou o preço médio do frete nacional em outubro”, afirma Vinicios Fernandes, diretor da Edenred Repom.

A estabilidade do preço do frete em outubro pode ser explicada pela pouca oscilação no valor do diesel que registrou uma alta de apenas 0,16% no período. “Além disso, desde agosto não há alteração na tabela do piso mínimo do frete do transporte rodoviário de cargas”, destaca Fernandes.

O preço do frete iniciou 2023 a R$ 7,07, teve um ciclo de alta até abril e passou a cair desde maio. O valor registrado em setembro e outubro é o mais baixo do ano.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom.

