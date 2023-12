Preço médio do frete cai 7,1% em novembro, para menor média do ano, mostra IFR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – O preço médio do frete por quilômetro rodado fechou novembro a R$ 6,41, uma redução de 7,1% em relação à média de outubro (R$ 6,90), segundo o Índice de Frete Edenred Repom (IFR), levantamento com base em 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom. A média de novembro foi a mais baixa do ano.

Para Vinicios Fernandes, diretor da empresa responsável pelo levantamento, o recuo tem relação com a desaceleração da segunda safra do milho e com a queda no valor do preço médio do diesel, registrada especialmente na região Centro-Oeste.

Especificamente em relação à redução no preço do diesel, Fernandes avalia que a mudança pode “refletir em reajuste na tabela do piso mínimo do frete do transporte rodoviário de cargas e, como resultado, na queda do preço do frete nos próximos meses”.

Por outro lado, o possível fim da desoneração dos impostos federais sobre o Diesel, no começo de 2024, pode puxar o preço do frete para cima novamente, pondera.

