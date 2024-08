Preço médio do etanol em SP sobe 17,3% em agosto ante igual mês de 2023, mostra Sem Parar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 14:36 Para compartilhar:

O preço médio do litro do etanol comum, no Estado de São Paulo, subiu 17,3% em agosto ante igual mês do ano passado, saindo de R$ 3,35 para R$ 3,93. Já o etanol aditivado registrou uma alta de 11,4%, com preços variando de R$ 3,96 para R$ 4,41, segundo levantamento do Sem Parar.

A gasolina comum registrou um aumento de 8,5% na mesma base comparativa, com o preço subindo de R$ 5,39 em agosto de 2023 para R$ 5,85 em agosto de 2024. Já a gasolina aditivada teve uma alta de 9,6%, passando de R$ 5,81 para R$ 6,37 no mesmo período.

O diesel aditivado aumentou 13,5%, passando de R$ 5,47 em agosto de 2023 para R$ 6,21 em agosto de 2024. Já o diesel comum teve um aumento de 11,2%, subindo de R$ 5,44 para R$ 6,05 no mesmo período.

Na comparação com julho, a gasolina aditivada foi o combustível que mais subiu. A alta foi de 3% em relação ao mês anterior, passando de R$ 6,18 para R$ 6,37. A comum subiu de R$ 5,72 para R$ 5,85, um aumento de 2,2%.

O etanol comum aumentou 1,5%, passando de R$ 3,87 para R$ 3,93. Já versão aditivada subiu de R$ 4,34 para R$ 4,41, um reajuste de 1,6%. O diesel se manteve em estável.

O levantamento analisou cerca de 27 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo, entre agosto de 2023 e 2024.

Regiões

Em agosto, os motoristas que abasteceram na zona Norte encontraram os preços mais baixos para o etanol aditivado, no valor de R$ 4,07, enquanto que o etanol comum saiu por R$ 3,80 e a gasolina aditivada por R$ 5,84.

O preço do etanol aditivado foi mais alto na zona Oeste, onde custava R$ 4,63. Na zona Sul, o valor foi de R$ 4,42, enquanto na zona Leste ficou em R$ 4,49. Para o etanol comum, o preço mais elevado foi registrado na zona Leste, a R$ 4,00, seguido pela zona Oeste a R$ 3,96 e pela zona Sul a R$ 3,94.

A gasolina aditivada teve o maior preço na zona Sul, custando R$ 6,52. Na zona Oeste, o valor foi de R$ 6,46, e na zona Leste, R$ 6,35. Já a gasolina comum foi mais cara para os motoristas da região Oeste, onde o preço foi de R$ 5,99, seguida pela Leste a R$ 5,97 e pela zona Norte a R$ 5,76.