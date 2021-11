Preço médio do diesel nos postos sobe na semana, diz ANP; gasolina e etanol recuam

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio do diesel nos postos de combustíveis do Brasil avançou nesta semana, enquanto os valores de gasolina e etanol hidratado apresentaram recuo, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.

Combustível mais comercializado do país, o diesel subiu 0,2% nesta semana nos postos, ante a semana anterior, para 5,366 reais por litro.

Já a gasolina teve uma queda de 0,06% nesta semana, ante a semana anterior, para 6,748 reais por litro.

O etanol, concorrente da gasolina nos postos, por sua vez, recuou 0,35%, para 5,395 reais por litro.

(Por Marta Nogueira)

