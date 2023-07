Preço médio de self-service por quilo em SP sobe 38,1% em 3,5 anos, apontam Procon-SP e Dieese

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 18:10 Compartilhe

O preço médio do self-service por quilo em São Paulo ficou em R$ 79,47 em junho. O número representa um aumento de 38,1% em comparação com janeiro de 2020, enquanto o INPC-IBGE acumulou 26,4% no mesmo período. Os dados são de pesquisa realizada pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com o levantamento sobre refeições em restaurantes paulistanos, houve uma variação positiva de 5,7% no preço médio neste tipo de refeição em relação a fevereiro de 2023 (R$ 75,22); 10,5% em relação a de junho de 2022 (R$ 71,91); 18,8% em relação a fevereiro 2022 (R$ 66,92).

A alta dos preços está relacionada à ampliação da demanda, causada pela retirada das restrições impostas durante a pandemia de covid-19, segundo a equipe responsável pelo estudo. Além disso, os reflexos do encarecimento do gás, dos produtos de alimentação e da energia elétrica também interferem diretamente no preço final ao consumidor.

Os pesquisadores também destacam que os porcentuais de aumento vêm diminuindo, indicando uma tendência da acomodação das variáveis que ocorreram durante a pandemia.

Preço médio por tipo de refeição e cobrança

A média de preço em junho deste ano foi de R$ 75,54 para os 165 restaurantes que oferecem o sistema buffet self-service por quilo e R$ 50,78 para os 71 que servem no sistema buffet self-service preço fixo; dos 172 que oferecem pratos executivos de frango, o praticado foi de R$ 37,11; e dos 181 que oferecem pratos do dia (prato feito), de R$ 30,69.

