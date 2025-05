Preço médio de novas moradias da China se estabiliza em abril

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China ficou estável em abril ante março, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) divulgados nesta segunda-feira, 19. Em fevereiro, o preço médio havia caído 0,1% ante o mês anterior. Na comparação anual de abril, o preço médio de novas moradias chinesas teve queda de 3,7% em abril, menor do que a retração de 5% de março, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.