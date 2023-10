Preço médio de novas moradias da China cai 0,30% em setembro ante agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 8:33 Para compartilhar:

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China teve baixa de 0,30% em setembro ante agosto, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). Em agosto ante julho, o preço havia caído em ritmo um pouco mais lento, de 0,29%. Na comparação anual, o preço médio de novas moradias chinesas diminuiu 0,57% em setembro, após uma retração de 0,55% em agosto, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.

