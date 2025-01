Preço médio de imóveis no Reino Unido sobe 1,7% em janeiro, maior alta desde 2020

O preço médio dos imóveis no Reino Unido aumentou 1,7% em janeiro, representando o maior salto nos valores em início de ano desde 2020, de acordo com dados da Rightmove. Apesar da alta, de acordo com o site de imóveis britânico, os novos preços pedidos pelos vendedores ainda está abaixo do recorde visto em maio de 2024 e refletem as restrições de acessibilidade do comprador.

A atividade dos compradores tem sido encorajadora, à medida que muitos retornam do período de festas do fim de ano para concretizar suas mudanças. O número de compradores que entrou em contato com imobiliárias desde o dia 26 de dezembro aumentou 9% em relação ao mesmo período de 2024.

Apesar do início de ano positivo, com forte procurar e oferta de imóveis, o site imobiliário destaca que há incertezas à frente do setor, como o ritmo e o número de quedas nas taxas de juros, além dos impostos para as casas. Fonte: Dow Jones Newswires.