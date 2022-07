Preço médio da gasolina recua 8,9% no Brasil, diz ANP

(Reuters) – O preço médio da gasolina comum recuou 8,9% esta semana no Brasil, registrando o valor de 6,49 reais o litro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor é o menor registrado pela pesquisa desde a semana de 17 a 23 de outubro de 2021 (em termos nominais) e representa uma queda de 12,2% na comparação com a semana de 19 a 26 de junho, antes da desoneração tributária aprovada pelo governo no Congresso e seguida por alguns Estados, no caso do ICMS.

O etanol hidratado registrou o preço médio de 4,52 reais o litro, o que representa um recuo semanal de 4,2% e de 7,2% na comparação com a semana pré-desoneração.

Já o diesel S-10 teve preço médio de 7,63 reais, mantendo-se praticamente estável em relação à semana anterior, com queda de só 0,5%. O combustível não foi afetado pela redução dos impostos porque já tinha isenção de tributos federais desde março e na maior parte dos Estados já contava com ICMS abaixo do teto de 17% fixado pelo Congresso Nacional.

(Por Rafaella Barros; edição de Roberto Samora)