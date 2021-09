Preço médio da gasolina sobe pela 5ª semana nos postos e supera R$6 por litro, mostra ANP

SÃO PAULO (Reuters) – O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil avançou pela quinta semana consecutiva e superou pela primeira vez a marca de 6 reais por litro, conforme pesquisa publicada nesta sexta-feira pela ANP, que também mostrou aumentos nos valores do óleo diesel e do etanol.

Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a cotação média da gasolina comum nas bombas atingiu 6,007 reais por litro nesta semana, alta de 0,41% em relação à anterior.

O valor da gasolina nos postos brasileiros tem avançado ininterruptamente desde a primeira semana de agosto, de acordo com a agência reguladora. Na atual pesquisa, a ANP chegou a encontrar o combustível à venda por até 7,199 reais/litro.

Combustível mais consumido do Brasil, o óleo diesel anulou a perda que havia sido registrada na semana passada e também avançou 0,41% na atual, alcançando média de 4,627 reais por litro.

Já o etanol, concorrente direto da gasolina nas bombas, apurou alta de 1,0% nesta semana, também a quinta consecutiva de ganhos, para 4,611 reais por litro.

Nas usinas, o biocombustível ampliou ganhos e avançou 1,15% na semana, considerando a referência medida pelo Cepea/Esalq em São Paulo.

Os preços dos combustíveis têm sido um tópico sensível em meio ao salto da inflação no país.

O presidente Jair Bolsonaro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta para obrigar o Congresso Nacional a editar, em 120 dias, uma lei com o objetivo de uniformizar as alíquotas praticadas pelos Estados no ICMS dos produtos, parte dos fatores pelos quais o governo justifica o aumento nos preços.

Ao mesmo tempo, a Petrobras iniciou uma campanha de esclarecimento sobre o preço da gasolina, buscando mostrar que recebe 2 reais do valor de venda da gasolina nas bombas e destacar, em linha com a visão de Bolsonaro, o peso do ICMS na formação dos preços finais.

Além do valor nas refinarias e dos impostos, os preços dos combustíveis no Brasil também levam em conta fatores como as margens de distribuição e revenda.

(Por Gabriel Araujo)







