Preço do trigo pago ao produtor recua 29,5% no acumulado do ano, afirma Cepea

Estadão Conteúdo
28/12/2023 - 15:31

Brasília, 28 – O preço de trigo pago ao produtor recuou 29,5% no acumulado deste ano em relação ao ano passado, revela levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Segundo o Cepea, no mercado de lotes, em um ano o valor médio do trigo caiu 28,2% no Rio Grande do Sul, 23,1% em Santa Catarina, 26,5% no Paraná e 24,3% em São Paulo.

De acordo com o Cepea, em São Paulo, a média mensal de setembro foi a menor desde outubro de 2017 em termos reais. Em outubro, no Rio Grande do Sul, a média mensal foi a mais baixa desde novembro de 2019. Já em Santa Catarina, a média mensal de outubro foi a menor desde novembro de 2018. No Paraná, foi a mais baixa desde outubro de 2017. “No início de 2023, a disponibilidade doméstica de trigo estava elevada, devido à produção recorde em 2022 (segundo a Conab, foram colhidos no Brasil 10,55 milhões de toneladas do cereal). A oferta nacional compensou a queda na disponibilidade de trigo argentino, importante fornecedor externo do cereal ao Brasil. No mercado externo, a produção também cresceu”, apontam os analistas do Cepea, em relatório semanal.

“Diante desse cenário, os preços domésticos do trigo praticamente atravessaram 2023 em queda – o movimento de baixa, iniciado em dezembro de 2022, persistiu até outubro de 2023. Nesse período, também pesaram sobre os preços internos o baixo interesse na realização de negócios e a expectativa de boa safra no segundo semestre de 2023”, acrescentam os pesquisadores.

O Cepea destaca, contudo, que o mercado reagiu a partir de outubro em meio à sinalização de menor qualidade e volume produzido na safra atual no Paraná e no Rio Grande do Sul, os dois maiores produtores do País. “A queda na produção e a demanda mais ativa por parte de moinhos mantiveram em alta os preços do cereal no último bimestre de 2023. Segundo a Conab, a produção no Brasil deverá somar 8,14 milhões de toneladas na safra 2023/24, queda de expressivos 22,8% frente ao recorde da temporada anterior”, observam os analistas.

O preço médio da farinha e do farelo de trigo, por sua vez, também recuaram neste ano, acompanhando a desvalorização do trigo e o baixo interesse de compra. No caso do farelo, houve queda de 24,5% para o produto a granel e de 18% para o ensacado neste ano, segundo os dados do Cepea.

