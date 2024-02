Preço do petróleo sobe em meio a preocupações com a Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/02/2024 - 19:06 Para compartilhar:

Os preços do petróleo permaneceram em alta nesta sexta-feira (16), em um mercado ainda sensível aos eventos geopolíticos e, em particular, às possíveis consequências para a Rússia da morte na prisão do opositor Alexei Navalny.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,73% para fechar em 83,47 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março ganhou 1,48%, para 79,19 dólares.

Como tem sido comum nas últimas semanas, a sessão foi muito volátil, com os preços caindo para números vermelhos antes de se recuperarem fortemente.

“Os temores geopolíticos estão pesando sobre o mercado”, observou John Kilduff, da Again Capital.

Em primeiro lugar, o analista mencionou o anúncio da morte na prisão do opositor russo Navalny, detido há três anos.

O presidente russo, Vladimir Putin, “é responsável” pela sua morte, afirmou o presidente americano, Joe Biden, em concordância com vários líderes mundiais, incluindo o francês Emmanuel Macron, que expressou sua “raiva” e “indignação”.

“Isto sem dúvida levará a um endurecimento contra a Rússia e, possivelmente, a sanções que realmente penalizem o país e limitem as exportações russas de petróleo”, disse Kilduff.

Desde a invasão russa da Ucrânia há quase dois anos, o mercado mundial “não perdeu muitos barris russos, nem de petróleo bruto nem de produtos refinados”, sublinhou o analista.

Rejeitado pela Europa, Estados Unidos e Canadá, o petróleo russo encontrou compradores na Índia e, principalmente, na China.

Para Kilduff, a evolução do preço nesta sexta-feira também foi devido à proximidade de um fim de semana de três dias nos Estados Unidos (segunda-feira é feriado) e ao desejo de muitos operadores de não se ficarem vulneráveis a uma forte alta na terça-feira devido a possíveis novas tensões geopolíticas.

Os investidores ficaram especialmente preocupados com os comentários na sexta-feira do líder do movimento pró-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, que prometeu vingar “com sangue” a morte de civis em ataques israelenses.

