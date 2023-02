Preço do petróleo cai após temor por efeito de terremoto sobre setor perder força

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 19:18 Compartilhe





Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, depois que infraestruturas de petróleo parecem ter escapado de sérios danos por um terremoto que devastou partes da Turquia e da Síria, enquanto os estoques dos EUA aumentaram e os investidores se preocuparam com os aumentos das taxas do Federal Reserve.

O petróleo Brent fechou a 84,50 o barril, queda de 0,59 dólar, ou 0,7%. O petróleo nos EUA (WTI) fechou a 78,06 dólares o barril, queda de 0,41 dólar, ou 0,5%.





Ambos os contratos de referência ganharam mais de 5% até agora nesta semana.

O terremoto, que matou mais de 19.000 pessoas, inicialmente elevou os preços do petróleo com a perspectiva de que o desastre danificaria seriamente os oleodutos e outras infraestruturas, e tiraria o petróleo do mercado global por um período prolongado.

“Não perderemos esse suprimento pelo tempo que pensávamos”, disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

A BP Azerbaijão declarou força maior nas remessas de petróleo do Azerbaijão do porto turco de Ceyhan na terça-feira, depois que o terremoto ocorreu na manhã de segunda-feira.

O petróleo do Azerbaijão continua a fluir por oleoduto, disse a BP Azerbaijão nesta quinta-feira.

Um forte relatório de empregos nos EUA levantou temores de que o Federal Reserve dos EUA continuaria a aumentar agressivamente as taxas para esfriar a inflação, pressionando ativos de risco como petróleo e ações.





(Reportagem adicional de Shadia Nasralla e Muyu Xu)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias