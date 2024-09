AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O preço do barril de Brent do Mar do Norte caiu abaixo dos 70 dólares nesta terça-feira (10) pela primeira vez desde dezembro de 2021, em um movimento gerado por uma demanda menor da commodity no mundo.

O Brent recuou 3,69%, fechando a 69,19 dólares.

