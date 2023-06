Preço do óleo de Palma na malásia pode ter atingido nível mais baixo; El Niño fica no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 11:57 Compartilhe

Kuala Lumpur, 30 – Os preços do óleo de Palma da Malásia podem ter chegado em seu nível mais baixo, avaliaram em nota analistas do banco de investimentos Kenanga IB liderados por Joshua Ng. De acordo com a análise, uma mudança de postura do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e um resultado “amigo do mercado” para as próximas seis eleições estaduais na Malásia podem estimular a bolsa local a “romper decisivamente a estagnação”.

Em contrapartida, a Fitch Ratings aposta em um potencial enfraquecimento nos próximos 12 meses, o qual a consultoria atribui a um aumento na produção e fortes expectativas do mercado de curto prazo para o fornecimento de óleos vegetais concorrentes. A Fitch cortou sua estimativa de preço de 2023 de US$ 850 por tonelada para R$ 800 a tonelada, levando em consideração uma queda de preço mais rápida do que o esperado.

A Fitch pondera, entretanto, que “um golpe no fornecimento de óleo de girassol na região do Mar Negro em virtude do conflito entre Rússia e Ucrânia e um forte padrão climático El Niño no segundo semestre, que pode reduzir a produção de óleo de palma, são dois riscos de alta para a previsão”.

O analista do Citi, Lester Siew, ponderou em nota que tudo depende da gravidade potencial do El Niño. Um fenômeno climático mais severo provavelmente levaria a um posicionamento mais ativo dos investidores do setor, enquanto um El Niño moderado provavelmente acarretaria uma realização de lucros mais rápida, justificou.

No momento atual, plantadores do Sudeste Asiático podem registrar ganhos mais fracos no segundo trimestre, com investidores ainda cautelosos sobre a que rumo o El Niño pode levar a produção do óleo de palma, disse ainda o Citi.

Para o Kenanga IB, os estoques de plantações oferecem risco-recompensa oportunista sobre o impacto potencial do El Niño. Fonte: Dow Jones Newswires

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias