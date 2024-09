Preço do milho em MT está abaixo do custo total de produção, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 11:51 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – Produtores de milho em Mato Grosso enfrentam dificuldades para cobrir os custos totais de produção na safra 2024/25, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O preço ponderado da saca está em R$ 37,91, enquanto os custos totais de produção (CT) alcançam R$ 54,38 por saca.

O custo de custeio, que cobre despesas com insumos e mão de obra, é de R$ 28,96 por saca. Outros custos operacionais, como a depreciação de máquinas e equipamentos, elevam o Custo Operacional Efetivo (COE) para R$ 41,17 por saca, de acordo com o Imea.

Para atingir o ponto de equilíbrio e cobrir todos os custos de produção, o preço do milho precisaria ser de R$ 54,38 por saca, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira.

O Imea também destacou que, para a temporada futura, os produtores precisarão manter os custos sob controle e aproveitar as oportunidades de valorização do preço do cereal, além das relações de troca com insumos.

O preço do milho na bolsa de Chicago (CME Group) caiu 0,39% na última semana, fechando em US$ 3,84 por bushel, influenciado pelo aumento na estimativa de produção dos Estados Unidos. A produção americana foi revisada para 385,73 milhões de toneladas, com 65% das lavouras em condições boas ou excelentes, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Em Mato Grosso, a valorização do milho no mercado local reduziu o diferencial de base entre o estado e a CME em 3,61%. A comercialização da safra 2023/24 atingiu 69,70%, enquanto a safra 2024/25 teve 11,36% de seu volume negociado até o momento.