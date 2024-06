Preço do leite captado em abril é 5,1% maior ante mês anterior, diz Cepea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 17:31 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – O preço do leite captado em abril registrou aumento de 5,1% frente ao mês anterior, a R$ 2,4576/litro na “Média Brasil” do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. É a sexta alta mensal consecutiva.

“Na parcial deste ano, o preço do leite ao produtor acumula avanço real de 18,7% (os valores foram deflacionados pelo IPCA de abril)”, disse em nota o Cepea, que atribui a valorização à menor produção.

O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea registrou queda de 0,37% de março para abril; no acumulado do ano, a baixa é de 7,8%.

Conforme a análise, além dos menores investimentos dentro da porteira no fim do ano passado, o avanço da entressafra no Sudeste e no Centro-Oeste e o atraso da safra do Sul, devido ao clima adverso, têm prejudicado a oferta do leite cru. “A disputa entre laticínios e cooperativas por fornecedores para garantir o abastecimento de matéria-prima seguiu intensa, sustentando o movimento de valorização.”

O Cepea avalia que isso se repetiu em maio, reforçado pelas altas consideráveis nos preços do leite spot e pela especulação de agentes de mercado em relação à queda da atividade pecuária leiteira no Rio Grande do Sul.