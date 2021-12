Preço do leite ao produtor cai 8,7% ante dezembro de 2020, afirma Cepea

São Paulo, 29 – O preço do leite captado em novembro e pago aos produtores em dezembro fechou a R$ 2,1210/litro na “média Brasil” líquida do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O valor é 3% menor que o de outubro e 8,7% inferior ante o mesmo período do ano passado, em termos reais (dados deflacionados pelo IPCA de novembro/21).

“De janeiro a dezembro de 2021, a média do preço ao produtor é de R$ 2,2481/litro, 15,5% acima da verificada em 2020, em termos reais. Já quando considerado o acumulado do ano (de dezembro/20 a dezembro/21), observa-se queda real de 8,7% no valor ao produtor, evidenciando o forte movimento de baixa neste último trimestre de 2021, devido ao enfraquecimento da demanda por lácteos”, disse o Cepea em nota.

O centro de estudos destaca que, do lado da oferta, o clima adverso e os altos custos dos insumos limitaram a produção de leite durante todo o ano. “A pesquisa do Cepea mostra que, de janeiro até novembro, o COE (Custo Operacional Efetivo) acumulou alta de 17,68% na ‘Média Brasil’, puxado pelo aumento nos preços de importantes insumos, como concentrado, adubos e corretivos, suplementos minerais e combustíveis. Ressalta-se que a desvalorização do real frente a moedas estrangeiras em 2021 acentuou o movimento de avanço dos custos de produção, tendo em vista que, além de estimular a exportação de grãos, também tornou mais cara a compra de insumos que dependem de matéria-prima importada.”

Em relação aos custos de produção, o Cepea também aponta a situação mais apertada neste ano, em especial a relação de troca do leite frente ao milho, insumo essencial à alimentação animal. “Na média de janeiro a novembro de 2021, foram precisos 42,6 litros de leite para adquirir uma saca de 60 kg de milho, contra 33,9 litros em 2020, queda de 25,7% no poder de compra do pecuarista leiteiro.”

