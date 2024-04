Preço do etanol sobe 3,20% na 1ª quinzena de abril, mostra IPTL

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/04/2024 - 12:47 Para compartilhar:

O valor médio nacional do litro do etanol nos postos de combustíveis foi de R$ 3,87 no fechamento da primeira quinzena de abril, com aumento de 3,20%, ante março. Já a gasolina foi comercializada a média de R$ 5,93, após acréscimo de 0,34%. Os dados fazem parte de análise do levantamento do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgado nesta terça-feira, 16.

O diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, destacou em nota que “neste início de mês, o IPTL identificou um aumento representativo no preço do etanol, o que não acontecia desde fevereiro. Essa escalada nas bombas tem reflexos da forte demanda e crescimento nas vendas do biocombustível no mercado. Apesar de também ter aumento, a gasolina ainda continua patamares estáveis”.

No consolidado regional, também foi identificado aumento para o etanol e apenas na Região Sul a gasolina apresentou estabilidade no preço. Nas demais regiões o combustível ficou mais caro também.

O destaque do período foi para o Centro-Oeste, que registrou os maiores aumentos para os dois combustíveis, sendo 4,14%, em relação ao mês anterior, para o etanol, mesmo comercializando a média mais baixa entre as demais, de R$ 3,77, e de 0,84% para a gasolina, que fechou a R$ 6,02. Assim como no mês anterior, os postos do Sudeste se destacaram com a gasolina mais barata do País, vendida a R$ 5,81.

Já entre os Estados, o aumento nos preços dos combustíveis também foi significativo. Apenas Rondônia e o Rio Grande do Sul registraram redução de 0,64% e 0,46%, respectivamente, no preço do etanol.

No Acre e no Amapá, o combustível ficou estável e nos demais Estados e no Distrito Federal houve altas de 0,20% a 8,28%, como é o caso do Rio Grande do Norte, liderando a maior alta de todo o território nacional, onde o litro foi encontrado a R$ 4,71.

A gasolina ficou mais barata, ante março, apenas na Bahia (-0,17%), no Ceará (-1,12%), Sergipe (-0,16%), Rio Grande do Sul (-0,35%), Acre (-0,15%), Amapá (-1,21) e Rondônia (-1,24%). O combustível ficou mais caro em todo o Sudeste e Centro-Oeste.

O etanol mais oneroso do País foi encontrado nas bombas de abastecimento de Roraima, a R$ 5,02 e o mais barato nas de Mato Grosso, a R$ 3,56.

Já a gasolina mais cara foi registrada nos postos do Acre, a R$ 6,76 e a mais barata no Rio Grande do Sul, a R$ 5,73.