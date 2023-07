Preço do etanol cai em 24 Estados e no DF e sobe em apenas dois Estados, diz ANP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 12:31 Compartilhe

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 24 Estados e no Distrito Federal e subiram em apenas dois (Amapá e Maranhão) na semana encerrada no sábado (29). O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 2,39% na semana em relação à anterior, de R$ 3,77 para R$ 3,68 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 2,51% na semana, de R$ 3,59 para R$ 3,50. A maior queda, de 5,60%, foi registrada em Goiás, onde o litro passou de R$ 3,75 para R$ 3,54 na semana. A maior alta porcentual na semana ocorreu no Amapá, onde o litro do etanol, que custava em média R$ 5,26, passou a custar R$ 5,38 (+2,28%). O outro Estado a registrar alta foi Maranhão: a cotações do litro subiu 0,22%, de R$ 4,52 para R$ 4,53 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,79 o litro, em São Paulo. O maior preço estadual, de R$ 6,29, foi registrado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,34, foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado no Amapá, com R$ 5,38 o litro.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 1,60%, de R$ 3,74 para R$ 3,68 o litro. O Estado com maior alta porcentual no período foi a Paraíba, com 7,18% de aumento no período, de R$ 4,04 para R$ 4,33 o litro. A maior queda no mês foi observada em Goiás, de 6,35%, de R$ 3,78 para R$ 3,54 o litro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias